В разведке оценили вероятность ударов РФ зимой

Нынешняя зима будет тяжелой, как и прошлогодняя. А ведь ракетные атаки Российской Федерации не прекращаются. Под ударом находится гражданская инфраструктура, а также экономический потенциал Украины.

Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Минобороны в интервью Андрей Юсов "Радио Байрактар".

"Недавно основными целями была портовая, зерновая инфраструктура. Снова вопрос по энергетике. Это война. Да, нам нужно больше противовоздушной, больше противоракетной обороны. Украина над этим работает", — подчеркнул представитель разведки.

По словам Юсова, подготовка к зиме продолжается "на всех ступенях".

"Расслабляться точно не стоит. То есть павербанки, надо достать и протереть генераторы, зарядить. Все подготовить", – говорит Юсов.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскрыл тактику российских атак зимой. По его словам, Россия будет наносить больше ударов с помощью беспилотников, потому что имеет примерно вдвое меньше ракет, чем было в прошлом году. Впрочем, неизвестно точное количество ракет у врага, потому что Москва не афиширует свои запасы.

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