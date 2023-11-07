Ракетные удары зимой: эксперт спрогнозировал интенсивность атак

В октябре россияне запустили по Украине 7 или 8 крылатых ракет, поэтому остальными накопленными могут атаковать в ноябре.

Во время атак по Украине зимой россияне уже не смогут использовать такое количество крылатых ракет, как год назад. Однако враг попытается заменить их дронами-камикадзе.

Такое мнение военный эксперт, главный редактор издания Defence Express Олег Катков выразил в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам эксперта, в течение октября Россия изготовила 115 высокоточных ракет. Такие же темпы страна-агрессор демонстрировала в течение всего года.

Когда может быть массирована ракетная атака по Украине

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"То есть темпы производства ракет у россиян не изменились. Но в октябре враг не использовал крылатые ракеты так, как обычно их использовал. Летом россияне использовали от 91 до 147 единиц ракет в месяц. В октябре россияне запустили 7 или 8 крылатых ракет. И это значит, что противник может использовать их в следующем месяце", – предупредил Катков.

Он отметил, что россияне не смогут использовать такое количество крылатых ракет, как год назад во время массированных атак – когда только за один день враг мог запустить по Украине более 100 ракет, а средний темп в неделю составил 70 ракет.

"Враг может заменить использование ракет "Шахедами", – обратил внимание эксперт.

Напомним, комментируя массированную российскую атаку по Украине дронами-камикадзе 3 ноября, спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупредила, что вражеские удары будут еще более массированными с наступлением холодов.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство пытается защитить свои электростанции от обстрелов, но готовится к худшей зиме в истории.

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