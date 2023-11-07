Ракетні удари взимку: експерт спрогнозував інтенсивність атак

У жовтні росіяни запустили по України 7 чи 8 крилатих ракет, тож рештою накопичених можуть атакувати в листопаді.

Під час атак по Україні взимку росіяни вже не зможуть використовувати таку кількість крилатих ракет, як рік тому. Однак ворог спробує замінити їх дронами-камікадзе.

Таку думку військовий експерт, головний редактор видання Defence Express Олег Катков висловив у ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами експерта, протягом жовтня Росія виготовила 115 високоточних ракет. Такі ж темпи країна-агресорка демонструвала протягом усього року.

Коли може бути масована ракетна атака по Україні

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"Тобто темпи виробництва ракет у росіян не змінилися. Але у жовтні ворог не використав крилаті ракети так, як зазвичай їх використовував. Влітку росіяни використовували від 91 до 147 одиниць ракет за місяць. У жовтні росіяни запустили 7 чи 8 крилатих ракет. І це означає, що противник може їх використати в наступному місяці", – попередив Катков.

Він зазначив, що росіяни не зможуть використовувати таку кількість крилатих ракет, як рік тому під час масованих атак – коли лише за один день ворог міг запустили по Україні понад 100 ракет, а середній темп на тиждень становив 70 ракет.

"Ворог може замінити використання ракет "Шахедами", – звернув увагу експерт.

Нагадаємо, коментуючи масовану російську атаку по Україні дронами-камікадзе 3 листопада, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попередила, що ворожі удари ставатимуть ще масованішими із настанням холодів.

А голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що держава намагається захистити свої електростанції від обстрілів, але готується до найгіршої зими в історії.

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