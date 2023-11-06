Ми готуємося до найгіршої зими в історії — Кулеба

Україна намагається захистити свої електростанції від обстрілів якомога краще, але готується до найгіршої зими у своїй історії.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю Die Welt.

Слід додати, що ця заява пролунала в контексті слів міністра про те, що Україна вже не сподівається отримати далекобійні ракети Taurus від Німеччини.

"Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО", - сказав міністр.

Також читайте Данілов прокоментував можливості Росії завдавати ударів по інфраструктурі України взимку

За словами Кулеби, зараз Україна намагається захистити свої електростанції якомога краще.

"Але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами", - прогнозує він.

Кулеба визнав, що Україна нині опинилася в тіні війни в Газі і втрачає фокус, "але для Європи, як і раніше, все поставлено на карту".

Якою буде зима в Україні

Останнім часом російська окупаційна армія не застосовує масованих ракетних ударів по Україні. У ГУР кажуть, що це може свідчити про накопичення ракетного озброєння державою-агресоркою для атаки на енергетичну інфраструктуру.

Президент Росії Володимир Путін, схоже, все ще розраховує, що через суттєве обмеження постачань російських енергоресурсів до Європи холодна зима погіршить енергетичну кризу та кризу вартості життя в Європі та змусить західні уряди піти на компроміс із Кремлем - зменшити підтримку України в обмін на російську енергію. Однак тепліший, ніж зазвичай, жовтень у поєднанні зі збільшенням постачань скрапленого природного газу означає, що запаси газу були поповнені, а ціни на газ у Європі впали. Тому плани диктатора, очевидно, провалилися. Україна тим часом підготувалася до зими та ворожих обстрілів.

Куди битимуть росіяни, чи готова Україна до зими - читайте у матеріалі ТСН.ua

Читайте також: