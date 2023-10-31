Математика підтримки України: Кулеба пояснив, чому партнерам вигідно посилити нашу ППО

Нашій державі потрібно більше систем, щоб протидіяти російським атакам.

Сьогодні західним партнерам вигідно посилити ППО України. Це дозволить значно зекономити ресурси.

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці в X (Twitter).

Проста математика

Як зауважив міністр, одна ракета Patriot коштує 4,1 мільйона доларів. Натомість один пошкоджений енергоблок – 19,1 мільйона доларів.

"Тому є сенс максимально посилити протиповітряну оборону України сьогодні, щоб потім економити ресурси. Врятовані ППО людські життя безцінні", – наголосив Кулеба.

Раніше зазначалося, що у Сполучених Штатах активно працює так звана програма FrankenSAM, яка поєднує передові ракети "земля-повітря" західних взірців із переобладнаними пусковими установками радянських часів або радарами, які вже перебувають на озброєнні в ЗСУ. Це необхідно, щоб посилити захист неба над Україною під час ймовірних повітряних ударів РФ взимку.

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