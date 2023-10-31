60-річна Демі Мур у бікіні приголомшила стрункою та підтягнутою фігурою

Популярна американська акторка Демі Мур посвітила стрункою та підтягнутою фігурою у бікіні.

Знаменитість поділилася відвертим знімком в Instagram та одразу ж спричинила фурор в Мережі. На фото 60-річна Демі Мур стояла під водоспадом у чорному купальнику. Акторка приголомшила своєю стрункою фігурою та накачаним тілом.

Подорож Демі Мур до Гранд-Каньйону / Фото: instagram.com/demimooreofficial

До слова, знімок був зроблений під час подорожі Демі Мур Гранд-Каньйоном. Акторка розповіла, що їздила на відпочинок ще у вересні. Знаменитість познайомилася тоді з чудовими людьми, з яким планує й надалі підтримувати зв'язок. Також Мур зізналась, що багато чого переосмислила та зробила для себе важливі висновки під час подорожі.

Подорож Демі Мур до Гранд-Каньйону / Фото: instagram.com/demimooreofficial

"Ще у вересні я подорожувала Гранд-Каньйоном, що розташований в середині течії річки Колорадо. Поруч зі мною було багато гарних людей. Ми сміялися, плакали і формували зв'язки на все життя, які я триматиму близько до свого серця завжди. Я ніколи по-справжньому не зможу описати, як це занурення в природу вплинуло на мене", - зізналась знаменитість.

Подорож Демі Мур до Гранд-Каньйону / Фото: instagram.com/demimooreofficial

Нагадаємо, нещодавно донька ведучої Олі Фреймут у США похизувалася стрункою фігурою у купальнику. Злата засвітила пишні форми та підтягнуте тіло.

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