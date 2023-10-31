Якому знаку зодіаку пощастить 1 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 1 листопада?

Диявольська – можна навіть сказати, сатанинська – енергетика цього дня небезпечна для будь-якої, навіть найсміливішої та найрішучішої людини, тому зірки рекомендують – звісно, за можливості – не залишати свій дім і не спілкуватися з людьми навколо, причому не лише незнайомими, але й рідними та близькими. Комунікувати сьогодні можна лише з тими, кому ви довіряєте на всі сто відсотків – близькими друзями, коханими людьми та родичами, від решти краще триматися якомога далі.

Лев

День – незважаючи на свій будній статус – сприятливий для наведення ладу в оселі, передусім її ретельного прибирання, під час якого вдасться не лише гармонізувати навколишній простір (чистота впливає на наше життя магічним чином), але і виявити якусь дорогу річ, яку представники знака давно й безнадійно вважали втраченою. Їхня радість не матиме меж, що примирить їх із витраченим "даремно" часом – саме так вони весь час кажуть про прибирання.

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