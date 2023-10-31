Колишній Ані Лорак Мурат позбувся статусу одруженого чоловіка

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу позбувся статусу одруженого чоловіка.

До слова, раніше у своєму Instagram бізнесмен вказував, що він є чоловіком Лілії. Однак наразі цієї інформації у фотоблогу Мурата більше немає. Окрім того, він видалив посилання на акаунт візажистки, а також відписався від неї у фотоблогу.

Мурат Налчаджиоглу з другою дружиною / Фото: vklybe.tv

Раніше у Лілії теж було вказано в Instagram, що вона дружина Мурата. Також вона підписувалася його прізвищем. Нині ж Лілія теж не стежить за акаунтом бізнесмена та навіть видалила всі їхні спільні фото.

Прихильники спантеличені такою поведінкою подружжя. Фани переконані, що в стосунках пари стався розрив і вони більше не разом. Тим часом ані Лілія, ані Мурат не коментують ймовірне розлучення. Нещодавно ж Налчаджиоглу висловився про ці чутки. Бізнесмен попросив про приватність та зазначив, що не має наміру виносити подробиці особистого життя на публіку.

Мурат Налчаджиоглу з другою дружиною / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Нині ж Лілія перебуває в Україні, а саме в Чернівцях, хоча до цього жила з Муратом та донькою в Києві. Сам Налчаджиоглу поїхав до Туреччини, де проводить час із донькою від шлюбу з Ані Лорак.

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