Бывший Ани Лорак Мурат избавился от статуса женатого мужчины

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу избавился от статуса женатого мужчины.

К слову, ранее в своем Instagram бизнесмен указывал, что он является мужем Лилии. Однако сейчас этой информации у фотоблоге Мурата больше нет. Кроме того, он удалил ссылку на аккаунт визажистки, а также отписался от нее в фотоблоге.

Мурат Налчаджиоглу со второй женой / Фото: vklybe.tv

Ранее у Лилии тоже было указано в Instagram, что она жена Мурата. Также она подписывалась его фамилией. Сейчас Лилия тоже не следит за аккаунтом бизнесмена и даже удалила все их совместные фото.

Поклонники озадачены таким поведением супругов. Фанаты убеждены, что в отношениях пары случился разрыв, и они больше не вместе. Между тем, ни Лилия, ни Мурат не комментируют вероятный развод. Недавно Налчаджиоглу высказался об этих слухах. Бизнесмен попросил о конфиденциальности и отметил, что не намерен выносить подробности личной жизни на публику.

Мурат Налчаджиоглу со второй женой / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Сейчас Лилия находится в Украине, а именно в Черновцах, хотя до этого жила с Муратом и дочерью в Киеве. Сам Налчаджиоглу уехал в Турцию, где проводит время с дочерью от брака с Ани Лорак.

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