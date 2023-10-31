Евгения Эмеральд заявила, что ее пытались убить: "Первое покушение"

Украинская защитница Евгения Эмеральд шокировала заявлением, что ее пытались убить.

Об этом она рассказала в Instagram-stories. По словам Евгении, на нее и ее охранника было совершено покушение на убийство. Эмеральд подозревает, что это дело рук ее мужа. Больше подробностей защитница не стала рассказывать. Евгения только отметила, что уже обратилась в полицию.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Вчера Стипанюк и его компашка пытались совершить первое покушение на убийство. На меня и моего охранника. Подробностей я рассказывать не буду, с нами все хорошо. Также все уже на экспертизе, заявления написаны. Просто люди, чтобы вы понимали – цена правды. Но мы боремся и не остановимся. Мы поборем это зло. Все уже зафиксировано и находится в полиции", — рассказала Эмеральд.

Защитница также поделилась, что за ней постоянно следили. Под автомобилем Евгения нашла GPS-трекер, который показывал ее месторасположение. Также Эмеральд заметила, что за ней постоянно ездят два автомобиля.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Под крылом моего автомобиля был найден GPS-трекер и нас постоянно "вели". Все передано в соответствующие органы, ведется расследование", — добавила Евгения.

Отметим, Евгения Эмеральд прошла проверку на детекторе лжи. Что покажет полиграф, какие шокирующие подробности о своем экс-муже рассказала защитница и как прошло журналистское расследование – смотрите уже во вторник в 19:30 на шоу "Говорить вся країна" на телеканале "1+1 Украина".

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