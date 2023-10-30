Оля Полякова впервые рассказала о болезни мамы: "Не могли поставить очень долго диагноз"

В настоящее время родной человек исполнительницы находится в Англии, где лечится.

Украинская певица Оля Полякова впервые рассказала о болезни своей мамы Светланы Ивановны.

В разговоре с Евгением Фешаком знаменитость призналась, что ныне ее родной человек находится в Англии. Местные врачи обнаружили у нее аутоиммунную болезнь, от которой мама Поляковой страдает уже длительное время, однако в Украине не могли поставить ей точный диагноз.

"Она лечится. У моей мамы нашли такую аутоиммунную болезнь, которую не могли найти здесь. Она давно болеет, не могли поставить слишком долго диагноз", — рассказала певица.

Оля Полякова с мамой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Полякова поделилась, что ныне ее мама лечится в Англии. Также за границей находится младшая дочь исполнительницы Алиса, которая учится там в одной из школ.

"Когда она попала в Англию, у нее нашли этот диагноз. Она лечится. Очень большое спасибо Англии, что наших людей лечат бесплатно, потому что она там зарегистрирована. На выходные забирает мою Алису со школы", — поделилась артистка.

Мама Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, что недавно Оля Полякова отыграла сольный концерт в Киеве во дворце "Украина". Во время шоу знаменитость призналась, на что потратила гонорар, который ей заплатили за выступление на скандальной свадьбе во Львове.

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