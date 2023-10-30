Руслану Писанку перезахоронили в Киеве

Вдовец легендарной Русланы Писанки – Игорь Исаков – перезахоронил прах умершей ведущей и ее мамы.

Об этом и своем Telegram-канале рассказал ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев. К слову, раньше прах умершей Русланы Писанки был в крипте Спасо-Преображенского собора. Однако легендарную ведущую вместе с мамой похоронили на одном из кладбищ Киева, где уже похоронены ее брат и отец.

Игорь Исаков и Руслана Писанка

"Звонил муж Руси Игорь Исаков. Спокойный и облегченный. Руся теперь дома. Вместе с отцом, мамой, братом и родственниками. Мы перезахоронили Русю. Она в крипте, как на сцене. Пора сойти и спокойно пойти дальше", — передал разговор с Игорем Исаковым Егор Гордеев.

Отметим, что ведущей Русланы Писанки не стало 19 июля 2022 года. Артистка ушла из жизни в Германии, где она боролась с тяжелой болезнью – рак. Прощание с Русланой Писанкой прошло 21 августа прошлого года в Спасо-Преображенском соборе.

Руслана Писанка / Фото: Сергей Мельниченко

Напомним, недавно ушла из жизни легендарная украинская певица Нина Матвиенко. Прощание с исполнительницей состоялось в Национальной Филармонии Украины, после чего она была похоронена на Зверинецком кладбище.

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