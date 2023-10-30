Угроза Третьей мировой: в Германии заявили об опасности для Европы

Берлин приложит максимальные усилия, чтобы в регионе Ближнего Востока не произошло еще большей эскалации.

На фоне обострения событий на Ближнем Востоке и русско-украинской войны в Европе может начаться Третья мировая война.

Соответствующее заявление сделал глава Минобороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF.

Он говорит, что немцы должны быть морально готовы к этому последствию.

"Мы должны привыкнуть к мнению, что в Европе может возникнуть угроза войны", – указал Писториус.

Германия реагирует на новые угрозы

В частности, в минобороны Германии, учитывая это, провели реорганизацию структуры. Также был создан специальный фонд на сумму 100 миллиардов долларов.

"Поэтому нельзя говорить, что правительство Германии медленно реагирует на новые угрозы, с которыми столкнулся мир. "Скорее, чем сейчас, не бывает", – подчеркнул глава Минобороны Германии.

Несмотря на это, по его словам, Берлин приложит максимальные усилия, чтобы в регионе Ближнего Востока не произошло еще большей эскалации.

Напомним, что на фоне последних событий в мире эксперты все чаще начинают говорить об угрозе Третьей мировой войны. К ней может привести эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке.

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