Нина Матвиенко умерла

Сегодня, 8 октября, стало известно, что из жизни ушла Народная артистка Украины, легенда Нина Матвиенко.

О смерти певицы на своей странице в соцсети сообщила дочь артистки, певица Тоня Матвиенко. Она запостила фотографию Нины Митрофановны и коротко ее подписала: "Мама умерла". Что явилось причиной смерти легендарной украинской исполнительницы, Тоня Матвиенко не уточнила. Нине Матвиенко было 75 лет.

Умерла Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Соболезнования Тоне Матвиенко выразило многие звездных коллег.

"Обнимаю! Вечная память", - написала Соломия Витвицкая.

"Боже, как больно. Держитесь. Наши самые искренние соболезнования. Вечная и светлая память", - Светлана Тарабарова.

"Не верится... Светлая память... Самые искренние соболезнования..." - Григорий Решетник.

"Светлая память! Сочувствуем! Обнимаем крепко!" - Снижана Бабкина.

Отметим, что Нину Митрофановную Матвиенко называли "душой украинской песни". Она пела с детства. В течение 21 года Нина Митрофановна была солисткой в хоре "Веревки" и столько же в камерном оркестре "Киевская камерата", с которыми работала по сей день.В репертуаре певицы было много народных песен, среди них обрядовые, лирические, юмористические, песни-баллады, украинские песни 17 – 18 века. Кроме того Матвиенко сыграла в большом количестве телеспектаклей, таких как "Маруся Чурай", "Екатерина Билокур", "Розлилися води на чотири броди", художественных фильмах "Солом'яні дзвони", "Пропала грамота" и в радиопьесах "Політ стріли", "Кларнети ніжності".

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