Кадыров пригрозил расстреливать чеченцев из-за митингов против евреев

Глава Чечни Рамзан Кадыров запретил чеченцам участвовать в "несанкционированных беспорядках" и пригрозил убийством. Его заявление касается антиеврейских митингов, которые, в частности, прокатились Дагестаном.

Заявление Кадырова было распространено пропагандистскими СМИ РФ.

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требования закона – четвертый выстрел произведите в лоб. Больше не выйдет. Это мой приказ", — заявил глава Чечни.

Приказ прозвучал в адрес представителей МВД и Росгвардии на совещании в правительстве республики на фоне антисемитских выступлений в соседнем Дагестане.

Накануне Кадыров осудил беспорядки, произошедшие в аэропорту Махачкалы из-за прилета рейса из Израиля, и предложил протестующим поехать на войну против Украины.

Напомним, в Белом доме прокомментировали странную реакцию Путина на события в Махачкале.

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