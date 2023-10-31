Кадиров пригрозив розстрілювати чеченців через мітинги проти євреїв

Очільник Чечні Рамзан Кадиров заборонив чеченцям брати участь у "несанкціонованих заворушеннях" і пригрозив вбивством. Його заява стосується антиєврейських мітингів, які, зокрема прокотилися Дагестаном.

Заяву Кадирова поширили пропагандистські ЗМІ РФ.

"Якщо в нас хоч одна людина вийде на несанкціоновані заворушення, затримати та посадити її. Зробіть три попереджувальні постріли в повітря і після цього, якщо людина не виконує вимоги закону – четвертий постріл зробіть у лоб. Більше не вийдуть. Це мій наказ", — заявив очільник Чечні.

Наказ прозвучав на адресу представників МВС та Росгвардії під час наради в уряді республіки на тлі антисемітських виступів у сусідньому Дагестані.

Напередодні Кадиров засудив заворушення, що сталися в аеропорту Махачкали через приліт рейсу з Ізраїлю, і запропонував протестувальникам поїхати на війну проти України.

Нагадаємо, у Білому домі прокоментували дивну реакцію Путіна на події в Махачкалі.

Читайте також: