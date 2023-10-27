Евгения Эмеральд прошла тестирование на детекторе лжи

Сегодня в Киеве состоялись съемки нового эпизода шоу "Говорить вся країна", в котором подняли тему домашнего насилия и разобрали громкий развод одной из известнейших пар в стране.

Новость о свадьбе Евгении Эмеральд с позывным "Жанна д'Арк" и Евгения Стипанюка на линии фронта облетела весь Интернет. Через год, в начале октября, женщина заявила, что подала на развод, а несколько недель назад сделала заявление, в котором рассказала о домашнем насилии со стороны своего мужа. Евгения говорит, что мужчина издевался над ней и даже угрожал физической расправой. После этого откровения военная получила десятки сообщений от женщин, которые вроде бы тоже пострадали от насилия со стороны ее мужа.

Евгения Эмеральд на шоу "Говорить вся країна" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Военная посетила студию, чтобы раскрыть новые подробности жизни с возможным тираном и показать на собственном примере, что можно и нужно выходить из абьюзивных отношений.

"Я хочу предать огласке эту историю, ведь сейчас я голос всех женщин Украины, которые пострадали от домашнего насилия. Для меня это дело чести. Я это пережила, я знаю как это тяжело, именно поэтому хочу на своем примере показать, что так не должно быть. Мне приходят угрозы от друзей Евгения и самого мужа. Я решалась на этот шаг около 4 месяцев. После обнародования первого интервью мне начало писать очень много женщин, пострадавших от действий Евгения Стипанюка", – рассказала Евгения.

Она добавила, что журналисты проекта "Говорить вся країна" провели свое расследование и пообщались даже с матерью Стипанюка.

Также известно, что в студию приедут бывшие женщины Евгения, а также его первая жена, которая присоединится к разговору по видеосвязи из Великобритании. К тому же журналисты проекта узнали о возможных противоправных действиях Евгения Стипанюка, которые ранее не были обнародованы в СМИ и в соцсетях.

Евгения Эмеральд на шоу "Говорить вся країна" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Бывшая жена Анна рассказала, что экс-супруг изменял, угрожал, избивал ее и настаивал на аборте. Анна говорит, что в истории Евгении Эмеральд увидела себя.

Евгения по собственному желанию прошла детектор лжи, чтобы опровергнуть обвинения бывшего мужа в свой адрес. Какие результаты покажет полиграф, станет известно в следующий понедельник и вторник в 19:30 на канале "1+1 Украина".

Напомним, недавно экс-муж Евгении Эмеральд Евгений Стипанюк впервые прокомментировал скандал вокруг него. Он отметил, что, может быть, общество еще узнает правду.

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