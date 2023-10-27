Три знака Зодиака, которые сегодня смогут разбогатеть

Нынешний день в силу присущей ему позитивной энергетики принесет удачу всем без исключения. Правда, каждый может рассчитывать на свою жизненную сферу: одни смогут сделать карьерный рывок, другие – получить предложение руки и сердца, третьи – разбогатеть.

Сегодня, 27 августа, финансовая удача ждет представителей всех знаков Зодиака, но трем из них удастся поначалу разбогатеть.

Рак

Раки – при всей присущей им скромности – очень любят золото, и сегодня вполне могут рассчитывать на то, что их коллекция украшений пополнится новым экземпляром. Скорее всего, это будет подарок от близкого человека, который, зная их вкус, сможет им угодить.

Дева

Девы очень любят деньги – они позволяют им обеспечивать себя комфортом, без которого представители знака, на их взгляд, не могут полноценно существовать. Сегодня им удастся пополнить свои финансовые запасы, которые – надо отдать им должное – редко иссякают, получив солидную сумму за сделанную ранее работу.

Скорпион

Скорпионам удастся заработать исключительно благодаря их уму и креативности. Звезды не исключают, что им удастся предложить начальству новый перспективный проект, который очень быстро оправдает себя, принеся прибыль как компании, в которой работают представители знака, так – и это справедливо – и им самим.

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