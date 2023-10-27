Астрологический прогноз на 27 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: едва ли не самый благоприятный для начинаний день: все, чем человек займется в это время, будет с блеском осуществлено. Его также называют "днем второй попытки", поскольку создает условия для исправления осуществленных ранее ошибок.

Символ дня: труба – это день призыва к действию.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лавандовый, фиолетовый, гиацинтовый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят легко, быстро и без осложнений. Недуги, связанные с кишечником, можно лечить только диетой – от лекарственных препаратов сегодня лучше отказаться.

Питание дня: необходимо отказаться от сладкого в любом его виде (мед, фруктоза и подсластители – не исключение) и сочных плодов.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, принесет профессиональный и финансовый успех.

Дачные работы дня: необходимо интенсивно поливать и подкармливать растения.

Магия и мистика дня: нужно доверять своей интуиции – она предупредит о событиях, которые могут сегодня произойти.

Сны дня: сны нынешней ночи - не более чем набор символов, не несущий хоть сколько-нибудь важной информации.

Табу дня: запрещено напрягать зрение и использовать сильные ароматы.

Цитата дня: "Только настойчивость приводит к цели" (Фридрих Шиллер).

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