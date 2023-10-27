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Астрологический прогноз на 27 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
5512
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 27 октября

Труба - символ дня / Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: едва ли не самый благоприятный для начинаний день: все, чем человек займется в это время, будет с блеском осуществлено. Его также называют "днем второй попытки", поскольку создает условия для исправления осуществленных ранее ошибок. 

Символ дня: труба – это день призыва к действию. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лавандовый, фиолетовый, гиацинтовый. 

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт. 

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят легко, быстро и без осложнений. Недуги, связанные с кишечником, можно лечить только диетой – от лекарственных препаратов сегодня лучше отказаться.

Питание дня: необходимо отказаться от сладкого в любом его виде (мед, фруктоза и подсластители – не исключение) и сочных плодов. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, принесет профессиональный и финансовый успех. 

Дачные работы дня: необходимо интенсивно поливать и подкармливать растения. 

Магия и мистика дня: нужно доверять своей интуиции – она предупредит о событиях, которые могут сегодня произойти. 

Сны дня: сны нынешней ночи - не более чем набор символов, не несущий хоть сколько-нибудь важной информации. 

Табу дня: запрещено напрягать зрение и использовать сильные ароматы.

Цитата дня: "Только настойчивость приводит к цели" (Фридрих Шиллер). 

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Дата публикации
Просмотры
5512
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