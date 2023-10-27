Астрологический прогноз на 27 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: едва ли не самый благоприятный для начинаний день: все, чем человек займется в это время, будет с блеском осуществлено. Его также называют "днем второй попытки", поскольку создает условия для исправления осуществленных ранее ошибок.
Символ дня: труба – это день призыва к действию.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лавандовый, фиолетовый, гиацинтовый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят легко, быстро и без осложнений. Недуги, связанные с кишечником, можно лечить только диетой – от лекарственных препаратов сегодня лучше отказаться.
Питание дня: необходимо отказаться от сладкого в любом его виде (мед, фруктоза и подсластители – не исключение) и сочных плодов.
Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, принесет профессиональный и финансовый успех.
Дачные работы дня: необходимо интенсивно поливать и подкармливать растения.
Магия и мистика дня: нужно доверять своей интуиции – она предупредит о событиях, которые могут сегодня произойти.
Сны дня: сны нынешней ночи - не более чем набор символов, не несущий хоть сколько-нибудь важной информации.
Табу дня: запрещено напрягать зрение и использовать сильные ароматы.
Цитата дня: "Только настойчивость приводит к цели" (Фридрих Шиллер).
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