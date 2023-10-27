Астрологічний прогноз на 27 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: чи не найсприятливіший для починань день – усе, чим людина займеться в цей час, буде блискуче здійснено. Його також називають "днем другої спроби", оскільки він створює умови для виправлення припущених раніше помилок.

Символ дня: Труба – день заклику до дії.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, лавандовий, фіолетовий, гіацинтовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, минають легко, швидко та без ускладнень. Недуги, пов'язані з кишківником, можна лікувати лише дієтою – від лікарських препаратів сьогодні краще відмовитись.

Харчування дня: необхідно відмовитися від солодкого у будь-якому його вигляді (мед, фруктоза та підсолоджувачі – не виняток) та соковитих плодів.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, принесе професійний та фінансовий успіх.

Дачні роботи дня: необхідно інтенсивно поливати та підгодовувати рослини.

Магія та містика дня: треба довіряти своїй інтуїції – вона попередить про події, які можуть статися сьогодні.

Сни дня: сни нинішньої ночі не більше ніж набір символів, що не несе хоч скількись важливої інформації.

Табу дня: заборонено напружувати зір та використовувати сильні аромати.

Цитата дня: «Лише наполегливість призводить до мети» (Фрідріх Шіллер).

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