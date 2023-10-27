Пані посол США підтвердила, що українські пілоти вже навчаються на F-16

Пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк підтвердила інформацію про те, що українські пілоти почали безпосередньо навчання на винищувачах F-16 у США.

Про це вона написала у себе на сторінці у соцмережі Х.

Брінк зазначила що українські пілоти проходять навчання на літаках Військово-повітряних сил Національної гвардії штату Арізона.

"Українські пілоти зараз тренуються на літаках F-16 Військово-повітряних сил Національної гвардії штату Арізона. Це важлива частина розбудови протиповітряної оборони України", - зазначила дипломат.

Брінк додала що Сполучені Штати пишаються тим, що разом з європейськими союзниками надають Україні допомогу для захисту від російських агресорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські пілоти розпочали навчання на авіабазі Національної гвардії Арізони здійснивши перші польоти на винищувачах F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони України Рустем Умєров та його колега із Данії Троельс Лунда Поульсен обговорили у Києві процес пришвидшення передавання Україні винищувачів F-16.

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