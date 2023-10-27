Новий спікер Палати представників та Байден обговорили допомогу Україні

До Бесіди Байдена та Джонсона приєднався лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс

Новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон зустрівся в четвер з президентом Джо Байденом, де обговорив запит на фінансування військових потреб України.

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Про це інформує Bloomberg.

Джонсон разом із членами керівництва Конгресу та головами комітетів обговорили ряд питань з радником з національної безпеки Джейком Салліваном, повідомляють джерела видання.

Видання повідомляє, що президент Джо Байден і Джонсон мали коротку розмову, поки спікер перебував у Білому домі. До цієї зустрічі також приєднався лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс.

В Адміністрації Байдена повідомили, що їхні прохання до законодавців стосуються «нагальних потреб», заявила пізніше журналістам на брифінгу прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сенатори від Республіканської партії представили окремий законопроєкт, який передбачає надання допомоги Ізраїлю, але не Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що він погодиться винести на голосування пропозицію про збільшення допомоги Україні, але "за певних умов".

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