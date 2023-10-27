Новый спикер Палаты представителей и Байден обсудили помощь Украине

К Беседе Байдена и Джонсона присоединился лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис

Новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон встретился в четверг с президентом Джо Байденом, где обсудил запрос на финансирование военных нужд Украины.

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Об этом информирует Bloomberg.

Джонсон вместе с членами руководства Конгресса и председателями комитетов обсудили ряд вопросов с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщают источники издания.

Издание сообщает, что у президента Джо Байдена и Джонсона был короткий разговор, пока спикер находился в Белом доме. К этой встрече также присоединился лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.

В Администрации Байдена сообщили, что их просьбы к законодателям касаются «насущных нужд», заявила позже журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним, ранее сообщалось, что сенаторы от Республиканской партии представили отдельный законопроект, предусматривающий оказание помощи Израилю, но не Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что он согласится вынести на голосование предложение об увеличении помощи Украине, но "при определенных условиях".

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