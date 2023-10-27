В США ожидают нового наступления россиян — Кирби

Не исключено, что захватчики смогут достичь определенных тактических достижений в ближайшие месяцы.

Россия все еще сохраняет возможность проводить наступательные операции, несмотря на то, что агрессоры понесли значительные потери личного состава и техники под Авдеевкой.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Украинская сторона выдержала и удержала оборону во время этого наступления, успешно отразив наступающие на Авдеевку российские танковые колонны", — сказал он.

Кирби отметил, что в США ожидают новые атаки со стороны России, поскольку она все еще сохраняет возможности до наступательных действий. Он заявил, что не исключено, что захватчики смогут достичь определенных тактических достижений в ближайшие месяцы.

Кроме того, Кирби заявил, что мобилизованные на войну россияне прибывают на фронт недостаточно обученными и не готовы к боевым действиям, поэтому командование российских войск использует тактику "человеческих волн", бросая в сражение новых солдат волнами.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты должны поддерживать украинский народ, пока Россия продолжает свои жестокие атаки. Он призвал американских законодателей активизироваться и принять дополнительный запрос, который президент Байден внес в Конгресс на прошлой неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался с военными руководителями НАТО и Британии.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Министерстве обороны Дании объявили новый пакет военной помощи Украине на сумму более полумиллиарда долларов.

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