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У США очікують нового наступу росіян — Кірбі

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У США очікують нового наступу росіян — Кірбі

Джон Кірбі / Фото: Associated Press

Не виключено, що загарбники зможуть досягти певних тактичних здобутків упродовж ближчих місяців.

Росія все ще зберігає можливість проводити наступальні операції, попри те, що агресори зазнали значних втрат особового складу та техніки під Авдіївкою.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Українська сторона витримала й утримала оборону під час цього наступу, успішно відбивши російські танкові колони, які наступали на Авдіївку", - сказав він.

Кірбі зазначив, що у США очікують нових атак з боку Росії, оскільки вона все ще зберігає можливості до наступальних дій. Він заявив, що не виключено, що загарбники зможуть досягти певних тактичних здобутків упродовж ближчих місяців.

Крім того, Кірбі заявив, що мобілізовані на війну росіяни прибувають на фронт недостатньо навченими і не готові до бойових дій, тому командування російських військ використовує тактику "людських хвиль", кидаючи в бій нових солдат хвилями.

Представник Білого дому наголосив що Сполучені Штати повинні підтримувати український народ, поки Росія продовжує свої жорстокі атаки. Він закликав американських законодавців активізувався і ухвалити додатковий запит, який президент Байден вніс до Конгресу минулого тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався з військовими керівниками НАТО та Британії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Міністерстві оборони Данії оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму понад пів мільярда доларів

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Дата публікації
Перегляди
12к
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