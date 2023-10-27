Мрійник чи реаліст: тест із чорними котами дасть відповідь

Багатьом з нас складно відповісти на це питання навіть у поважному віці.

Пройдіть новий тест на особистість, який допоможе визначи: ви безмежний мрійник, чи ґрунтовний реаліст?

Ви готові зануритися у свою підсвідомість? Давайте спробуємо.

Просто подивіться на зображення цих чорнявих котиків, виберіть того, який вам найбільше подобається і дізнайтеся про себе дещо цікаве.

Тест за малюнком Фото: Абмейєрвуд

Кіт №1

Якщо вибрали кота №1, це означає, що ви, швидше за все, реаліст. Ви обґрунтовані, практичні.

Хоча цю рису інколи сприймають не дуже позитивно, вона корисна.

Реалісти можуть чудово вирішувати проблеми – вони бачать світ таким, яким він є, а не таким, яким вони хочуть його бачити.

Кіт №2

Ті, хто обрав другого котика, зазвичай мрійники. Ви любите досліджувати світ ідей і можливостей.

Іноді ви можете здаватися дещо відірваними від реальності, але це тому, що ви занадто зайняті створенням власних.

Деякі можуть вважати цю рису непрактичною, але ніколи не варто недооцінювати силу мрії та уяви. Адже кожна інновація, яка існує сьогодні, колись була лише мрією!

Кіт №3

Ви вибрали кота №3? Ви — рідкісне поєднання мрійника та реаліста. Ви маєте здатність жадати великого і іноді нездійсненного, але водночас ви практичні, тож спроможні перетворити ці мрії на реальність.

Ви знаєте, коли дати волю своїй уяві, а коли повернутися на землю. Ця риса є великою перевагою, що дозволяє вам бачити та використовувати можливості, які інші можуть упустити.

Пам’ятайте, що це лише цікавий особистий тест. Він не може повністю визначити ваш характер, але дасть цікаве уявлення про деякі його риси.

Нагадаємо, що інший наш швидкий тест допоможе виявити свій найглибший страх.

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