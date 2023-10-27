Перекладання бруківки під час війни: у Житомирі спалахнув скандал

У Житомирі спалахнув скандал: жителі міста обурені, що під час повномасштабної війни у місті вкладають дорогу бруківку та плитку.

Про це йдеться у "Сніданку з 1+1".

За словами ветерана АТО, активіста Олександра Швецова, у багатьох місцях лежав або абсолютно нормальний асфальт, або ціла плитка, яку влада вирішила зняти, щоб покласти нову.

"Це масова абсолютно ситуація, бо це відбувається по всьому місту. Весь Житомир, щоб ви розуміли, в бруківці цій. Якщо бруківка десь не покладена, то стоять просто великі гори цих плиток, які видно, що буквально вчора-сьогодні завезли, і що на цьому місці будуть класти. Тому і виникають у нас такі думки про те, що просто наші чиновники на цьому відмивають кошти", – каже Олександр Швецов.

Що каже місцева влада

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин пояснює, що плитку вкладали переважно підприємці.

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"Із підприємцями у нас є домовленість: цю плитку, яку вкладали вони, ми знімаємо і передаємо військовим частинам", – говорить очільник міста.

Мер уточнює, що на благоустрій на початку року було закладено близько 200 млн грн, а не понад 1,5 млрд, як пишуть у соцмережах.

"Ми всі чекали, що війна закінчиться влітку. Про це всі казали. Коли ми побачили, що так не буде, ми зняли з цих програм 140 млн і перенаправили на оборону. Так, це помилка, це дійсно помилка, я це визнаю. Але не закінчити ми вже не могли, бо якщо ми не закінчуємо ці робити, то підрядники просто чекають 1 січня, по закону, подають на нову експертизу і ціна зростає приблизно на 20%", – зазначив Сухомлин.

За його словами, він розуміє обурення жителів Житомира, з якими місцевій владі вдалося досягти згоди.

"При плануванні бюджету на наступний рік в нас буде тільки 3 пріоритети: Збройні сили України, медицина і забезпечення життєдіяльності стратегічних об’єктів міста", – запевний мер Житомира.

Акція протесту

Але містянам урвався терпець – під міськрадою вони провели акцію протесту із закликами раціонально використовувати бюджет в умовах війни.

"Мій брат два тижні тому загинув під Роботином, а у вас ця й**ана плитка", – емоційно обурювалася одна із учасниць протесту.

Плакатами "Підтримуєш — сигналь" протестувальники закликали водіїв в знак підтримки включати клаксони. Також вони тримали у руках плакати із написами: "Не бруківка, а військовим дрони".

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