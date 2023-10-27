Мечтатель или реалист: тест с черными котами даст ответ

Многим из нас затруднились ответить на этот вопрос даже в почтенном возрасте.

Пройдите новый тест на личность, который поможет определить: вы безграничный мечтатель или основательный реалист?

Вы готовы погрузиться в свое подсознание? Давайте попробуем.

Просто посмотрите на изображение этих черноволосых котиков, выберите того, который вам больше нравится и узнайте о себе кое-что интересное.

Тест по рисунку Фото: Абмейервуд

Кот №1

Если выбрали кота №1, значит, вы, скорее всего, реалист. Вы обоснованы, практичны.

Хотя эту черту иногда воспринимают не очень положительно, она полезна.

Реалисты могут прекрасно решать проблемы – они видят мир таким, какой он есть, а не таким, каким они хотят его видеть.

Кот №2

Выбравшие второго котика обычно мечтатели. Вы любите изучить мир идей и возможностей.

Иногда вы можете казаться оторванными от реальности, но это потому, что вы слишком заняты созданием собственных.

Некоторые могут считать эту черту непрактичной, но никогда не следует недооценивать силу мечты и воображения. Ведь каждая инновация, существующая сегодня, когда-то была мечтой!

Кот №3

Вы выбрали кота №3? Вы редкое сочетание мечтателя и реалиста. Вы имеете способность жаждать великого и иногда неосуществимого, но в то же время вы практичны, поэтому вы можете превратить эти мечты в реальность.

Вы знаете, когда дать волю своему воображению, а когда вернуться на землю. Эта черта является большим преимуществом, позволяющим вам видеть и использовать возможности, которые другие могут упустить.

Помните, что это интересный личный тест. Он не может полностью определить ваш характер, но даст любопытное представление о некоторых его чертах.

Напомним, что другой наш быстрый тест поможет обнаружить свой глубочайший страх.

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