Мечтатель или реалист: тест с черными котами даст ответ

Многим из нас затруднились ответить на этот вопрос даже в почтенном возрасте.
Пройдите новый тест на личность, который поможет определить: вы безграничный мечтатель или основательный реалист?
Вы готовы погрузиться в свое подсознание? Давайте попробуем.
Просто посмотрите на изображение этих черноволосых котиков, выберите того, который вам больше нравится и узнайте о себе кое-что интересное.
Кот №1
Если выбрали кота №1, значит, вы, скорее всего, реалист. Вы обоснованы, практичны.
Хотя эту черту иногда воспринимают не очень положительно, она полезна.
Реалисты могут прекрасно решать проблемы – они видят мир таким, какой он есть, а не таким, каким они хотят его видеть.
Кот №2
Выбравшие второго котика обычно мечтатели. Вы любите изучить мир идей и возможностей.
Иногда вы можете казаться оторванными от реальности, но это потому, что вы слишком заняты созданием собственных.
Некоторые могут считать эту черту непрактичной, но никогда не следует недооценивать силу мечты и воображения. Ведь каждая инновация, существующая сегодня, когда-то была мечтой!
Кот №3
Вы выбрали кота №3? Вы редкое сочетание мечтателя и реалиста. Вы имеете способность жаждать великого и иногда неосуществимого, но в то же время вы практичны, поэтому вы можете превратить эти мечты в реальность.
Вы знаете, когда дать волю своему воображению, а когда вернуться на землю. Эта черта является большим преимуществом, позволяющим вам видеть и использовать возможности, которые другие могут упустить.
Помните, что это интересный личный тест. Он не может полностью определить ваш характер, но даст любопытное представление о некоторых его чертах.
Напомним, что другой наш быстрый тест поможет обнаружить свой глубочайший страх.
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