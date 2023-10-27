Російські диверсанти на кордоні: де найбільша активність ДРГ і як вони діють

Останнім часом найбільшу активність ворожих ДРГ фіксують у Сумській області.
Російські окупанти не відмовилися від намірів тероризувати своїми ДРГ прикордонні області, зокрема Сумщину та Чернігівщину.
Де найзагрозливіше місце, в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
За його словам, Росія досить часто використовує свої диверсійні групи. Останнім часом найбільшу активність ворожих ДРГ фіксують у Сумській області.
"Досить часто диверсанти намагаються зайти на територію України, але по території нашої держави вони багато пройти не можуть. Їх наші воїни виявляють, відразу відкривають вогонь і в подальшому такі групи відходять за лінію держрубежу. Відразу також направляються в ті місця протидиверсійні резерви, працюють міномети, працює артилерія", – каже Демченко.
Він зазначає, що групи диверсантів можуть бути різні: може бути невеличка кількість, може досягати і 10 осіб. Їхня основна задача – і диверсії, і викриття місць розташування Сил оборони України для того, щоб або знищити їх, або ж власне зафіксувати, де вони знаходяться, щоб в подальшому навести артилерію, дрони чи ракети.
ДРГ – велика загроза цивільним
"На жаль, робота диверсантів – це загроза і місцевим жителям. Бо ворог, як бачимо, відкриває вогонь по будь-яким транспортним засобам. Якщо є засідка від диверсантів і коли рухається транспорт, вони можуть не розрізняти чи це цивільний автомобіль, чи це автомобіль з військовослужбовцями", – пояснив речник ДПСУ
За його словами, остання спроба прориву диверсійної групи відбулася кілька днів тому.
"Наш прикордонний наряд вночі в тепловізор зафіксував рух 3 осіб. Відразу по ним було відкрито вогонь і вони в подальшому відійшли на території Росії", – підсумував Демченко.
Також повідомлялося, що на Сумщину російська ДРГ проривалась у ніч на 12 жовтня.
Нагадаємо, РФ перекидає своїх диверсантів одразу в три українські області. Йдеться про Сумщину, Харківщину та Чернігівщину.
Читайте також: