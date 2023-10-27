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Російські диверсанти на кордоні: де найбільша активність ДРГ і як вони діють

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Російські диверсанти на кордоні: де найбільша активність ДРГ і як вони діють

Українські прикордонники / Фото: www.facebook.com/МВС України

Останнім часом найбільшу активність ворожих ДРГ фіксують у Сумській області.

Російські окупанти не відмовилися від намірів тероризувати своїми ДРГ прикордонні області, зокрема Сумщину та Чернігівщину.

Де найзагрозливіше місце, в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словам, Росія досить часто використовує свої диверсійні групи. Останнім часом найбільшу активність ворожих ДРГ фіксують у Сумській області.

"Досить часто диверсанти намагаються зайти на територію України, але по території нашої держави вони багато пройти не можуть. Їх наші воїни виявляють, відразу відкривають вогонь і в подальшому такі групи відходять за лінію держрубежу. Відразу також направляються в ті місця протидиверсійні резерви, працюють міномети, працює артилерія", – каже Демченко.

Він зазначає, що групи диверсантів можуть бути різні: може бути невеличка кількість, може досягати і 10 осіб. Їхня основна задача – і диверсії, і викриття місць розташування Сил оборони України для того, щоб або знищити їх, або ж власне зафіксувати, де вони знаходяться, щоб в подальшому навести артилерію, дрони чи ракети.

ДРГ – велика загроза цивільним

"На жаль, робота диверсантів – це загроза і місцевим жителям. Бо ворог, як бачимо, відкриває вогонь по будь-яким транспортним засобам. Якщо є засідка від диверсантів і коли рухається транспорт, вони можуть не розрізняти чи це цивільний автомобіль, чи це автомобіль з військовослужбовцями", – пояснив речник ДПСУ

За його словами, остання спроба прориву диверсійної групи відбулася кілька днів тому.

"Наш прикордонний наряд вночі в тепловізор зафіксував рух 3 осіб. Відразу по ним було відкрито вогонь і вони в подальшому відійшли на території Росії", – підсумував Демченко.

Також повідомлялося, що на Сумщину російська ДРГ проривалась у ніч на 12 жовтня.

Нагадаємо, РФ перекидає своїх диверсантів одразу в три українські області. Йдеться про Сумщину, Харківщину та Чернігівщину.

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Дата публікації
Перегляди
2426
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