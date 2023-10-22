РФ перекидає диверсантів одразу в три українські області: подробиці

Ворожі диверсанти застосовують ДРГ і по цивільному населенню цих областей.

Країна-агресорка РФ перекидає своїх диверсантів одразу в три українські області. Йдеться про Сумщину, Харківщину та Чернігівщину.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

Зазначається, що основним завданням диверсантів є виявлення місць розташування Сил оборони України, вони також відкривають вогонь по автомобілях, що рухаються у прикордонних районах.

"Найбільше таких випадків фіксується на кордоні з Росією в межах Сумської області, періодично в межах Харківської області, за останній час менше по Чернігівщині. Власне, ДРГ – це ті групи, які намагаються викрити місця розташування Сил оборони України, де знаходяться підрозділи і ДПСУ, і ЗСУ, і Нацгвардії", – сказав він.

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Попри це, ворожі диверсанти застосовують ДРГ і по цивільному населенню цих областей.

"Це також загроза і місцевим жителям, адже диверсанти відкривають вогонь по автівках, які рухаються у прикордонні. Вони не розбирають, чи це військові, чи це цивільні", — констатував речник ДПСУ.

Додамо, окупанти перекидають на Таврійський напрямок військових з території РФ через великі втрати в особовому складі.

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