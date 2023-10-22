Розвідка Британії озвучила втрати росіян на війні в Україні

Втрати російської окупаційної армії загиблими і важкопораненими складають до 190 тисяч військових, а з урахуванням поранених, які здатні повернутись на поле бою після одужання – до 290 тисяч осіб.

Про це йдеться у новому огляді Міноборони Британії станом на 22 жовтня.

Британські розвідники зазначають, що нещодавні російські атаки на Авдіївку призвели до збільшення на 90% кількості російських втрат.

"Від лютого 2022 року Росія значно збільшила свою військову присутність в Україні, інтенсифікувавши вербування за допомогою фінансових стимулів та часткової мобілізації, проведеної восени 2022 року", - мовиться у повідомленні.

Зокрема, таке збільшення особового складу забезпечує здатність Росії захищати утримувану територію, а також здійснювати затратні наступальні операції.

"Загальна цифра російських утрат з урахуванням тих, хто одужає і може повернутися на поле бою, становить близько 240 – 290 тисяч осіб", - розповіли у розвідці Британії.

При цьому зауважують, що це число не включає групу Вагнера та їхні батальйони в’язнів, які воювали в Бахмуті.

Додамо, за даними Генштабу загальні бойові втрати Росії на ранок 22 жовтня становлять уже понад 293 830 окупантів.

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