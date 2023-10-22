Ракетний удар по терміналу "Нової пошти": що відомо про стан постраждалих

Внаслідок удару окупантів є жертви та постраждалі.

Внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у селищі Коротич Харківського району, за останніми даними, загинули шість людей, ще 16 – зазнали поранення.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Двоє з них перебувають у вкрай важкому стані, шість – у важкому, решта – у стані середньої тяжкості та легкі", - розповів він.

Росія атакувала термінал "Нової пошти" 21 жовтня ввечері, близько 22:15, завдавши ракетного удару з ЗРК С-300. Будівля – зруйнована, сталася пожежа.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та "Нова пошта" відреагували на ракетний удар по терміналу компанії на Харківщині.

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