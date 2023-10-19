Бойова монашка здолала в сутичці екоактивіста: відео

Католицькі черниці у Франції дали відсіч захисникам навколишнього середовища, які протестували проти будівництва нового релігійного центру.

У Мережі стало вірусним відео із французькою черницею, яка дала відсіч екоативістам, які протестували проти будівництва нової церкви у популярній серед паломників місцевості в комуні Сен-П'єр-де-Коломб'є.

Відео сутички опублікував телеканал France3 і швидко розлетілося соцмережами.

На опублікованих кадрах бойова монашка вправно хапає одного з екоактивістів і валить його на землю.

Також читайте Пастор заліз до клітки з левами і запхав у пащу тварини руку: несподіваний кінець історії про "диво" Новий церковний комплекс у популярній серед паломників місцевості тутешнє релігійне згромадження розпочало будувати ще у 2019 році. Маленька сільська церква стала надто тісною для потоку відвідувачів, тому місцева влада дала дозвіл на спорудження нової церкви на 3500 місць, а також місця для паркування автобусів. Екоактивісти вважають, що будівництво негативно позначиться на навколишньому середовищі, і перешкоджають цим намірам. Влада на певний час припинила будівельні роботи, але нещодавно їх знову було відновлено. Відтоді активісти кілька разів захоплювали будівельний майданчик.

Представники релігійної громади вирішили захистити місце будівництва огорожею, але протестувальники знесли її. Під час останніх протестів черниці оточили екскаватор живим ланцюгом, співали пісні та не підпускали до будівельної техніки екоактивістів.

Нагадаємо, раніше монахи буддійського храму в провінції Таїланду Пхетчабун не пройшли тест на наркотики, після чого їх усунули від служінь.

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