Боевая монашка одолела в схватке экоактивиста: видео

В Сети стало вирусным видео с французской монахиней, которая дала отпор экоативистам, протестовавшим против строительства новой церкви в популярной среди паломников местности в коммуне Сен-Пьер-де-Коломбье.

Видео схватки опубликовал телеканал France3 и быстро разлетелось соцсетями.

На опубликованных кадрах боевая монахиня умело хватает одного из экоактивистов и валит его на землю.

Также читайте Пастор залез в клетку со львами и запихнул в пасть животного руку: неожиданный конец истории о "чуде" Новый церковный комплекс в популярной среди паломников местности здешнее религиозная конгрегация начала строить еще в 2019 году. Маленькая сельская церковь стала слишком тесной для потока посетителей, поэтому местные власти дали разрешение на строительство новой церкви на 3500 мест, а также места для парковки автобусов. Экоактивисты считают, что строительство негативно скажется на окружающей среде и препятствуют этим намерениям. Власти на время прекратили строительные работы, но недавно они вновь были восстановлены. С этого времени активисты несколько раз захватывали строительную площадку.

Представители религиозной общины решили защитить место строительства забором, но протестующие снесли его. Во время последних протестов монахини окружили экскаватор живой цепью, пели песни и не подпускали к строительной технике экоактивистов.

Напомним, ранее монахи буддийского храма в провинции Таиланда Пхетчабун не прошли тест на наркотики, после чего их отстранили от служений.

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