Пастор, решивший повторить 40-дневный пост Иисуса Христа, умер через 25 дней

39-летний основатель евангелической церкви Санта-Триндаде (Мозамбик) Франсиско Барах решил повторить одно из чудес Иисуса, описанных в Библии, и отказаться от еды на 40 дней, однако организм мужчины не выдержал испытания. Через 25 дней после начала голодовки он скончался в больнице города Бейра, куда его доставили в критическом состоянии.

Об этом пишет BBC.

Франсиско сильно потерял в весе и не мог самостоятельно не только передвигаться, но даже стоять. Первыми тревогу забили последователи пастора и его родственники, которые больше не могли наблюдать за тем, что с ним происходит.

Когда Барах был доставлен в больницу, врачи диагностировали у него отказ органов пищеварения и острую анемию. Его пытались спасти, однако все попытки предприняли слишком поздно, и мужчина не выжил.

Знакомые умершего рассказали журналистам, что для него привычным делом было поститься, но раньше он никогда не делал этого столько времени. Барах считал, что пост является одним из способов укрепления веры и пути вечной жизни.

Согласно Евангелию от Луки, после своего крещения Иисус был отведен Духом в пустыню, где постился 40 дней. Он противостоял соблазну дьявола и выдержал испытание.

Напомним, монахи буддийского храма в провинции Таиланда Пхетчабун не прошли тест на наркотики, после чего они были отстранены от служений. После этого в монастыре не осталось ни одного монаха.

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