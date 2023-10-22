Путін погрожує "Кинджалами" у Чорному морі: експерт оцінив загрозу

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Чорне море патрулюватимуть перехоплювачі МіГ-31К – носії гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал".

Наскільки зросла загроза пояснив військовий експерт військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, передає OBOZREVATEL.

За його прогнозом, насправді від зміни маршруту ситуація із погрозами абсолютно не змінилася.

"Російська пропаганда явно намагається натягнути сову на глобус, надавши нетиповому рішенню певної гіпертрофованої ваги. І ось чому. МіГ-31К регулярно тероризували Україну своїми постійними злетами у повітряний простір Білорусі, коли там базувалися. На тлі сотень таких польотів лише поодинокі вильоти були бойовими, а тому морально-психологічний терор противника за допомогою цього літака українцям абсолютно не новий. Звикли", - каже експерт.

Також читайте Росія масовано бомбардує південь: Гуменюк повідомила про рекордну кількість скинутих авіабомб

Навіть попри те, що винищувачі мають швидкість польоту понад 10 тис кілометрів на годину і дальністю польоту до 2 тис. км, загроза застосування ракет Х-47М2 аж ніяк не підвищилася, а залишилася на колишньому рівні, а саме: ті міста, які не захищені ЗРК Patriot, – у зоні ризику.

"Тож патрулювання Чорного моря МіГ-31К не вирішує жодних нових завдань і не відкриває перспективи якогось там контролю російськими окупантами південних областей України. І хоч це зліт перехоплювача з аеродрому Саваслейка або проліт над Чорним морем – тривога в будь-якому разі як звучала, так і звучатиме", - наголосив він.

Які МіГи виробляє РФ

На сьогоднішній день Росія не виробляє МіГ-31, а найновішому з них уже 28 років з усіма наслідками.

"Так, протягом 2022 року в Росії сталося чотири аварії саме з перехоплювачами МіГ-31. А в 2023 р. МіГ-31 спалахнув у повітрі і впав у районі Мончегорська, ще один перехоплювач зазнав катастрофи в Камчатському краї", - йдеться у повідомленні.

Як зауважує Коваленко, в перехоплювачів МіГ-31К – носіїв саме Х-47М2 "Кинджал" – на озброєнні ВКС РФ всього ескадрилья. Тобто – 12 літаків.

Також читайте Хмельниччина пережила нічну атаку: що відомо про вибухи

"Це гранично мала кількість, яка час від часу демонструє помпаж і спалах двигунів, що явно не свідчить про кращі часи для цих літаків", - додав експерт.

Раніше ми писали, що кремлівському диктатору потрібна Україна, щоб вести екзистенційну війну проти НАТО.

Читайте також: