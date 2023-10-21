Чи вигідно зараз Китаю допомагати Росії: думка експертки

Напередодні Володимир Путін відвідав Китай і зустрівся з Сі Цзіньпіном у межах Міжнародного форуму "Один пояс, один шлях". Диктатор міг розраховувати на енергетичне партнерство, проте, найімовірніше, не досяг бажаного.

Про це сказала російська опозиціонерка Ольга Курносова, повідомляє 24 Канал.

"Я думаю, щось він (Путін – 24 Канал) отримав, але геть не те, на що розраховував. Китай має достатньо нафти та газу і йому не потрібно стільки, скільки йому намагається продати Росія. Все, що треба, вони вже купують", – пояснила Курносова.

Китай думає про себе

За словами Котової, ключова проблема Китаю полягає у грошах. Так, країна вклала в проєкт "Шовковий шлях" 1 трильйон доларів, які досі не окупилися. Йшлося про транспортний маршрут з промислових центрів Китаю до Європи, тому що китайський лідер хотів перетворитися з регіонального на міжнародного гравця.

"Китай думає про свої інтереси. Те, що вони отримують сьогодні від Росії – кількість мінусів переважає над кількістю плюсів. Але так, як Китай хоче бути другим полюсом протидії США, він тримає хлопчика на побігеньках Путіна", – сказала опозиціонерка.

Слід розуміти, що Китаю невигідний розпад Росії, вона має бути ослабленою. При цьому на Сі негативно впливає спілкування з Путіним та санкції.

"З політичних упереджень таку Росію тримають. Але серйозної підтримки не буде. Тому доводиться їздити в Північну Корею і пропонувати російським туристам там відпочивати", – додала вона.

Нагадаємо, Євросоюз та Сполучені Штати закликали владу Китаю скористатися своїм впливом на Росію, щоб та закінчила війну проти України.

Читайте також: