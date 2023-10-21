Китай запідозрили у газовій диверсії у Балтійському морі

Поблизу газопроводу між Фінляндією та Естонією проходило китайське судно.
Розслідування пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі, що з’єднує Фінляндію з Естонією, зосереджене на ролі китайського контейнеровоза NewNew Polar Bear.
Про це повідомило в п’ятницю, 20 жовтня Національне бюро розслідувань (NBI) Фінляндії, передає Reuters.
Газопровід і телекомунікаційний кабель були пошкоджені 8 жовтня в результаті інциденту, який, за словами фінських слідчих, міг бути диверсією, хоча вони ще не дійшли остаточного висновку.
“У ході кримінального розслідування поліція встановила, що рух судна NewNew Polar Bear під прапором Гонконгу збігався з часом і місцем аварії трубопроводу. З цієї причини розслідування зараз зосереджено на ролі зазначеного судна”, — йдеться в повідомленні NBI.
За інформацією слідчих, пошкодження було спричинено зовнішньою механічною силою, але не вибухом.
На морському дні в районі інциденту виявлено надзвичайно важкий об'єкт, який спробують підняти для технічної експертизи.
NewNew Shipping, власник і оператор NewNew Polar Bear, відмовився коментувати Reuters звинувачення.
Що відомо про газопровід Balticconnector
Трубопровід з’єднує Інкоо у Фінляндії та Палдіскі в Естонії, а його підводна частина проходить через Фінську затоку. Він спільно управляється естонським оператором електроенергії та газу Elering і фінським газотранспортним оператором Gasgrid, кожен з яких володіє 50% акцій.
Газопровід може транспортувати до 7,2 мільйона кубічних метрів газу на добу в обох напрямках.
8 жовтня о 2 годині ночі за місцевим часом різко впав тиск. Погодинні дані оператора газової мережі Естонії Elering показали, що він зменшився з 34,5 бар приблизно до 12 бар, а потім зазнав подальшого падіння лише до 6 бар, що свідчить про те, що тиск був втрачений в океані. Клапани трубопроводу були закриті, щоб запобігти витоку газу.
Ремонт трубопроводу Balticconnector може тривати місяці або більше року, якщо прокол буде підтверджено.
Споживачі в обох країнах продовжують отримувати газ з інших джерел, які можуть покрити зимовий попит.
Нагадаємо, до пошкодження газопроводу Balticconnector між Фінляндією та Естонією може бути причетна Росія, яка прагне використати інцидент в інформаційній війні.
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