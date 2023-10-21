Китай запідозрили у газовій диверсії у Балтійському морі

Поблизу газопроводу між Фінляндією та Естонією проходило китайське судно.

Розслідування пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі, що з’єднує Фінляндію з Естонією, зосереджене на ролі китайського контейнеровоза NewNew Polar Bear.

Про це повідомило в п’ятницю, 20 жовтня Національне бюро розслідувань (NBI) Фінляндії, передає Reuters.

Газопровід і телекомунікаційний кабель були пошкоджені 8 жовтня в результаті інциденту, який, за словами фінських слідчих, міг бути диверсією, хоча вони ще не дійшли остаточного висновку.

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“У ході кримінального розслідування поліція встановила, що рух судна NewNew Polar Bear під прапором Гонконгу збігався з часом і місцем аварії трубопроводу. З цієї причини розслідування зараз зосереджено на ролі зазначеного судна”, — йдеться в повідомленні NBI.

За інформацією слідчих, пошкодження було спричинено зовнішньою механічною силою, але не вибухом.

На морському дні в районі інциденту виявлено надзвичайно важкий об'єкт, який спробують підняти для технічної експертизи.

NewNew Shipping, власник і оператор NewNew Polar Bear, відмовився коментувати Reuters звинувачення.

Що відомо про газопровід Balticconnector

Трубопровід з’єднує Інкоо у Фінляндії та Палдіскі в Естонії, а його підводна частина проходить через Фінську затоку. Він спільно управляється естонським оператором електроенергії та газу Elering і фінським газотранспортним оператором Gasgrid, кожен з яких володіє 50% акцій.

Газопровід може транспортувати до 7,2 мільйона кубічних метрів газу на добу в обох напрямках.

Трубопровід Balticconnector з’єднує Інкоо у Фінляндії та Палдіскі в Естонії / Фото: із соцмереж

8 жовтня о 2 годині ночі за місцевим часом різко впав тиск. Погодинні дані оператора газової мережі Естонії Elering показали, що він зменшився з 34,5 бар приблизно до 12 бар, а потім зазнав подальшого падіння лише до 6 бар, що свідчить про те, що тиск був втрачений в океані. Клапани трубопроводу були закриті, щоб запобігти витоку газу.

Ремонт трубопроводу Balticconnector може тривати місяці або більше року, якщо прокол буде підтверджено.

Споживачі в обох країнах продовжують отримувати газ з інших джерел, які можуть покрити зимовий попит.

Нагадаємо, до пошкодження газопроводу Balticconnector між Фінляндією та Естонією може бути причетна Росія, яка прагне використати інцидент в інформаційній війні.

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