У Росії знайшли заміну Суровікіну: хто командує ПКС РФ

Генерал російської армії Сергій Суровікін, про долю якого після "бунту Пригожина" ходили різні чутки, більше не командує Повітряно-космічними силами Російської Федерації.

Новим головнокомандувачем ПКС РФ замість "сирійського різника" та екскомандувача окупаційною армією в Україні Сергія Суровікіна призначено генерал-полковника Віктора Афзалова.

Про це повідомляють російські пропагандисти агентства ТАСС з посиланням на власні джерела.

"Генерал-полковник Афзалов став новим головнокомандувачем ПКС", - сказав співрозмовник агентства.

Хто такий Афзалов

Відомо, що 65-річний Віктор Афзалов закінчив Пушкінське вище військове училище радіоелектроніки ППО у 1989-му, Військовий університет ППО у 2000-му та Військову академію Генштабу Збройних сил РФ у 2010-му роках. За свою військову кар'єру обіймав посади від начальника розрахунку відділення бойового управління групи зенітних ракетних дивізіонів корпусу ППО до начальника штабу-першого заступника командувача армії ВПС та ППО.

У липні 2017 року указом президента РФ його було призначено командувачем армії ВПС та ППО Східного військового округу. У грудні 2022 року він отримав звання генерал-полковника.

На сайті реєстру російських воєнних злочинців повідомляють, що генерал Віктор Афзалов брав безпосередню участь у плануванні та організації російського військового вторгнення 24 лютого 2022 року в Україні. Відповідальний за планування авіаційних ракетних ударів по об'єктах громадської та енергетичної інфраструктури України.

Афзалов уже був тимчасовим виконувачем обов'язків на цій посаді, коли генерал Сергій Суровікін командував Об'єднаним угрупуванням окупаційних військ в Україні.

Що відомо про долю Суровікіна

Генерала Суровікіна було звільнено з посади головкома ПКС 22 серпня, його обов’язки продовжував виконувати начальник головного штабу Повітряно-космічних сил Росії генерал Віктор Афзалов.

Сергій Суровікін тривалий час не з'являвся на публіці після ночі 23 червня, коли підрозділи ПВК "Вагнер" висунулися "маршем справедливості" на Москву. Відтоді офіційні особи та пресслужба Міноборони РФ про місцеперебування генерала нічого не повідомляли.

На початку вересня згадка про Суровікіна зникла із сайту Міноборони РФ. У середині вересня російські пропагандисти повідомляли, що він їздив до Алжиру з делегацією російського військового відомства.

Нагадаємо, російський генерал Суровікін засвітився на фотографіях в Африці, де присутні найманці "Вагнера".

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