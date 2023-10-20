В России нашли замену Суровикину: кто командует ВКС РФ

Генерал российской армии Сергей Суровикин, о судьбе которого после "бунта Пригожина" ходили разные слухи, больше не командует Воздушно-космическими силами Российской Федерации.

Новым главнокомандующим ВКС РФ вместо "сирийского резника" и экс-командующего оккупационной армией в Украине Сергея Суровикина назначен генерал-полковник Виктор Афзалов.

Об этом сообщают российские пропагандисты агентства ТАСС со ссылкой на собственные источники.

"Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС", – сказал собеседник агентства.

Кто такой Афзалов

Известно, что 65-летний Виктор Афзалов окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО в 1989 году, Военный университет ПВО в 2000 году и Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ в 2010 году. За свою военную карьеру занимал должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО.

В июле 2017 года указом президента РФ он был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа. В декабре 2022 года он получил звание генерал-полковника.

На сайте реестра российских военных преступников сообщают, что генерал Виктор Афзалов принимал непосредственное участие в планировании и организации российского военного вторжения 24 февраля 2022 в Украину. Ответственный за планирование авиационных ракетных ударов по объектам общественной и энергетической инфраструктуры Украины.

Афзалов уже был временным исполняющим обязанности на этом посту, когда генерал Сергей Суровикин командовал Объединенной группировкой оккупационных войск в Украине.

Что известно о судьбе Суровикина

Генерал Суровикин был уволен с должности главкома ВКС 22 августа, его обязанности продолжал выполнять начальник главного штаба Воздушно-космических сил России генерал Виктор Афзалов.

Сергей Суровикин длительное время не появлялся на публике после ночи 23 июня, когда подразделения ЧВК "Вагнер" выдвинулись "маршем справедливости" на Москву. С тех пор официальные лица и пресс-служба Минобороны РФ о местонахождении генерала ничего не сообщали.

В начале сентября упоминание о Суровикине исчезло с сайта Минобороны РФ. В середине сентября российские пропагандисты сообщали, что он ездил в Алжир с делегацией российского военного ведомства.

Напомним, российский генерал Суровикин засветился на фотографиях в Африке, где присутствуют наемники "Вагнера".

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