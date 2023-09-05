Российский генерал Суровикин был освобожден из-под стражи — NYT

Генерала РФ Суровикина якобы освободили из-под стражи. Это произошло через несколько дней после смерти главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.
Российского генерала Сергея Суровикина, задержанного после мятежа Евгения Пригожина, якобы освободили из-под стражи в РФ.
Об этом пишет The New York Times.
Генерал Сергей Суровикин, прозванный "генерал Армагеддон" за его жестокую тактику в Сирии и считавшийся союзником Пригожина, исчез из виду общественности в июне после того, как главарь наемников выступил против российского военного руководства.
Американские официальные лица говорят, что генерал знал о предстоящем восстании "Вагнера", поэтому через несколько часов после его начала российские власти обнародовали видео, на котором генерал Суровикин выглядел неудобно, призывая наемников отступить.
Сейчас известно, что генерала Суровикина якобы освободили спустя несколько дней после авиакатастрофы самолета с Пригожиным. Сейчас за ним пока закреплено звание и технически он все еще офицер, но "карьерных перспектив у него больше нет", утверждают источники NYT.
Официальные лица США говорят, что хотя генерала Суровикина, казалось, официально освободили из-под стражи, до сих пор неясно, оставят ли за ним какие-либо ограничения, например, на передвижение.
Напомним, в понедельник, 4 сентября, генерал Суровикин впервые после июньского мятежа появился на фотографии, которую показала российская пропагандистка Ксения Собчак. На фото генерал в гражданской одежде, в солнцезащитных очках и шляпе на улице рядом с женой. Местонахождение по фотографии трудно понять.
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