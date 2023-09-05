Российский генерал Суровикин был освобожден из-под стражи — NYT

Генерала РФ Суровикина якобы освободили из-под стражи. Это произошло через несколько дней после смерти главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Российского генерала Сергея Суровикина, задержанного после мятежа Евгения Пригожина, якобы освободили из-под стражи в РФ.

Об этом пишет The New York Times.

Генерал Сергей Суровикин, прозванный "генерал Армагеддон" за его жестокую тактику в Сирии и считавшийся союзником Пригожина, исчез из виду общественности в июне после того, как главарь наемников выступил против российского военного руководства.

Американские официальные лица говорят, что генерал знал о предстоящем восстании "Вагнера", поэтому через несколько часов после его начала российские власти обнародовали видео, на котором генерал Суровикин выглядел неудобно, призывая наемников отступить.

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Сейчас известно, что генерала Суровикина якобы освободили спустя несколько дней после авиакатастрофы самолета с Пригожиным. Сейчас за ним пока закреплено звание и технически он все еще офицер, но "карьерных перспектив у него больше нет", утверждают источники NYT.

Официальные лица США говорят, что хотя генерала Суровикина, казалось, официально освободили из-под стражи, до сих пор неясно, оставят ли за ним какие-либо ограничения, например, на передвижение.

Напомним, в понедельник, 4 сентября, генерал Суровикин впервые после июньского мятежа появился на фотографии, которую показала российская пропагандистка Ксения Собчак. На фото генерал в гражданской одежде, в солнцезащитных очках и шляпе на улице рядом с женой. Местонахождение по фотографии трудно понять.

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