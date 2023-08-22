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Суровикина, вероятно, уволили: что известно

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Суровикина, вероятно, уволили: что известно

Генерал Сергей Суровикин

Подробностей пока немного.

Суровикина уволили с должности командующего ВКС, в то же время оставили в распоряжении министерства обороны. Предварительно, есть соответствующий указ.

Об этом сообщает выехавший из РФ российский журналист Алексей Венедиктов в своем телеграмм-канале.

Что известно о Суровикине

Генерал Сергей Суровикин известен своей жестокостью и кровавостью. Он неоднократно обосновывал, что готов делать любые приказы, чтоб выстроить удачную карьеру. Недаром его прозвали "мясником", ведь на его счету серия преступлений в Чечне и Сирии.

  • ковровые бомбардировки и огненные валы;
  • применение химического оружия;
  • удары по больницам;
  • атаки гражданских кварталов;
  • тому подобное.

Интересно, что человек, не имеющий ничего общего с авиацией, получил должность главы "Военно-космических сил России". За многочисленные военные преступления кремлевский диктатор Владимир Путина даже наградил Суровикина званием "Героя России".

Суровикин был одним из тех, кто наступал на Украину в далеком 2014 году – он руководил танкистами из Бурятии, которых россияне упорно выдавали за "коренные народы Донбасса".

Более того, именно этот российский генерал планировал большое вторжение агрессора в 2022 году. Только в первые дни бомбардировок и ракетных обстрелов, за которые он несет полную ответственность как начальник авиации, в результате его действий пострадали десятки тысяч мирных украинцев. Позже в октябре 2022 года Суровикина назначили командующим российскими войсками в Украине. Его считают союзником главы ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Ранее отмечалось, что Суровикин был отстранен от руководящей роли в войне, которую Москва развязала в Украине. В настоящее время он находится под домашним арестом.

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Дата публикации
Просмотры
213
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