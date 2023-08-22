Суровикина, вероятно, уволили: что известно

Подробностей пока немного.
Суровикина уволили с должности командующего ВКС, в то же время оставили в распоряжении министерства обороны. Предварительно, есть соответствующий указ.
Об этом сообщает выехавший из РФ российский журналист Алексей Венедиктов в своем телеграмм-канале.
Что известно о Суровикине
Генерал Сергей Суровикин известен своей жестокостью и кровавостью. Он неоднократно обосновывал, что готов делать любые приказы, чтоб выстроить удачную карьеру. Недаром его прозвали "мясником", ведь на его счету серия преступлений в Чечне и Сирии.
- ковровые бомбардировки и огненные валы;
- применение химического оружия;
- удары по больницам;
- атаки гражданских кварталов;
- тому подобное.
Интересно, что человек, не имеющий ничего общего с авиацией, получил должность главы "Военно-космических сил России". За многочисленные военные преступления кремлевский диктатор Владимир Путина даже наградил Суровикина званием "Героя России".
Суровикин был одним из тех, кто наступал на Украину в далеком 2014 году – он руководил танкистами из Бурятии, которых россияне упорно выдавали за "коренные народы Донбасса".
Более того, именно этот российский генерал планировал большое вторжение агрессора в 2022 году. Только в первые дни бомбардировок и ракетных обстрелов, за которые он несет полную ответственность как начальник авиации, в результате его действий пострадали десятки тысяч мирных украинцев. Позже в октябре 2022 года Суровикина назначили командующим российскими войсками в Украине. Его считают союзником главы ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Ранее отмечалось, что Суровикин был отстранен от руководящей роли в войне, которую Москва развязала в Украине. В настоящее время он находится под домашним арестом.
Читайте также: