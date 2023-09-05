Снимала стратегические объекты Харькова под видом "селфи": СБУ задержала корректировщицу ударов РФ

Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины задержала корректировщицу, которая снимала стратегические объекты Харькова под видом "селфи".

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что именно по ее координатам летом 2022 года захватчики нанесли ракетный удар по производственным цехам местного завода энергетической отрасли Украины.

"Чтобы скорректировать вражескую атаку РФ, фигурантка сфотографировала себя на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила фото агрессору", – рассказали в СБУ.

Подозреваемой оказалась работница пострадавшего предприятия, которую ФСБ привлекла к сотрудничеству во время поездки в Москву еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

"После 24 февраля прошлого года на нее вышел представитель российской спецслужбы и поставил задачу передавать ему геолокацию украинских защитников и критическую инфраструктуру в городе", — говорится в сообщении.

Также по данным СБУ, для коммуникации они использовали популярный мессенджер, а для конспирации женщина постоянно меняла мобильные телефоны.

Чтобы замаскировать подрывную деятельность в пользу ФСБ, их приспешница активно публиковала в соцсетях собственные комментарии, в которых демонстративно критиковала военно-политическое руководство РФ.

СБУ задержала злоумышленницу во время выполнения ею новой вражеской разведзадачи.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ задержала корректировку ударов РФ

Ранее Служба безопасности Украины сообщила подозрению главе центризбиркома РФ Элли Памфиловой, которая готовит фейковые "выборы" во временно оккупированных регионах Украины.

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