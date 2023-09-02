Раздавал верующим кремлевские агитки: СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ МП

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении настоятелю церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ (МП). По данным следствия, подозреваемый разжигал религиозную ненависть.

Об этом сообщает СБУ.

Клирик массово распространял прокремлевские листовки и брошюры среди священников и прихожан религиозной общины Житомирщины.

"Во враждебных "агитках" их авторы изображали войну в Украине как "внутренний гражданский конфликт" и отрицали вооруженную агрессию РФ против Украины", — говорится в сообщении.

Подозреваемый совершал незаконную деятельность по указанию своего митрополита, которому СБУ уже сообщила о подозрении в преступлениях против Украины.

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В частности, тексты печатной продукции оскорбляли религиозные чувства украинцев, унижали взгляды верующих других конфессий и формировали враждебные настроения к ним.

Изъятая продукция содержит провокационные высказывания по поводу священников, верующих и сторонников других конфессий. Кроме того, содержание некоторых листовок популяризировало кремлевское "взгляд" на историю Украинской государственности.



"На основании собранных доказательств настоятелю храма сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной розни, унижение национальной чести, достоинства и образа чувств граждан в их религиозными убеждениями, совершенных должностным лицом и по предварительному сговору группой лиц)", — указано в сообщении.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Ранее стало известно, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский получил подозрение по двум статьям – 190 и 209 Уголовного кодекса Украины.

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