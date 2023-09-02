Россияне ударили по Харьковщине: есть погибший

РФ обстреляла город Волчанск.
Российские захватчики за прошедшие сутки ударили из артиллерии по Харьковщине, в результате чего погиб мужчина.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"В селе Волчанские Хутора Чугуевского района российские боеприпасы повредили частный дом. Погиб 60-летний мужчина", – говорят в ОВА.
Также Синегубов рассказал, что армия РФ обстреляла город Волчанск. В результате ранения получила 73-летняя женщина, ее госпитализировали.
Добавим, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
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