Россияне ударили по Харьковщине: есть погибший

Российские захватчики за прошедшие сутки ударили из артиллерии по Харьковщине, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"В селе Волчанские Хутора Чугуевского района российские боеприпасы повредили частный дом. Погиб 60-летний мужчина", – говорят в ОВА.

Также Синегубов рассказал, что армия РФ обстреляла город Волчанск. В результате ранения получила 73-летняя женщина, ее госпитализировали.

Добавим, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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