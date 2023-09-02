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Росіяни вдарили по Харківщині: є загиблий

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Росіяни вдарили по Харківщині: є загиблий

Росіяни скинули авіабомбу на Харківщину: наслідки / Фото: Олег Синєгубов

РФ обстріляла місто Вовчанськ.

Російські загарбники минулої доби вдарили з артилерії по Харківщині, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив  голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району російські боєприпаси пошкодили приватний будинок. Загинув 60-річний чоловік", – кажуть в ОВА.

Також Синєгубов розповів, що армія РФ обстріляла місто Вовчанськ. У результаті поранення отримала 73-річна жінка, її госпіталізували.

Додамо, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Дата публікації
Перегляди
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