"Зупиняємо ворога": Маляр прокоментувала наступальні дії росіян

Лише за день позиції обох сторін змінюються, адже бойові дії є динамічними. Втім, ворогу не вдається досягти мети.

Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Сили оборони зупиняють ворога

У зведеннях Генерального штабу менше зараз активності щодо Куп'янського напрямку. Ми бачимо певні хвилі.

"Тобто у нас була там активізація і загострення ситуації буквально ще два тижні тому, а зараз ми бачимо більш-менш стабілізовану ситуацію. Але там тривають бої, зокрема, вчора там було не менше восьми атак з боку ворога, які ми відбивали", – пояснила заступниця міністра.

На Лиманському напрямку так само тривають бої. Йдеться про Серебрянський ліс та ще декілька населених пунктів. За словами Маляр, ворог намагається там наступати, але ми його зупиняємо.

"Буває, що за день декілька разів змінюються позиції обох сторін, це динаміка бойових дій. Але станом на зараз ворогу не вдається там просуватись", – підсумувала заступниця голови Міноборони.

Раніше військовий експерт пояснив, чого домагаються росіяни, наступаючи на Куп'янсько-Лиманський напрямок. По-перше, логістика ближче розташована, по-друге – вони сподіваються, що українці перекинуть війська з Бахмутського напрямку.

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