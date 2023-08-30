Генерал Маломуж назвав перспективний для ЗСУ напрямок фронту

Південь є перспективним напрямком для ЗСУ, а для ворога він є важливішим за схід.

Генерал армії України голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж вважає, що на півдні ворога чекає оточення, про що він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Південь є перспективним напрямком для нас, а для ворога цей стратегічний напрямок важливіший за схід. Тому що перерізання на півдні Новоданилівки - Вербове - це підготовка ударів з флангів. Це перерізання коридору Мала Токмачка - Токмак - Бердянськ - Мелітополь і вихід ЗСУ до моря. І тоді угруповання ворога буде відрізане зі сходу. Удари по окупантах на Херсонщині, замкнуть ворога у величезному оточенні. Така в них перспектива", - наголосив Маломуж.

За словами генерала, противник опиниться в оточенні. Сили оборони будуть тримати ворога у виснаженні, без підтримки боєприпасів. Ворогові ж залишиться або здатися, або намагатися прориватися до Криму.

ЗСУ зможуть зайти у Крим, і почати велику операцію.

"Сьогодні ЗСУ мають на півдні тактичні успіхи, і це тільки початок. Зараз ці успіхи потрібно перевести в стратегічні. Ми не йдемо в лоб, а йдемо з флангів. Якщо ЗСУ зайдуть з тилу, то операція відкриє стратегічну перспективу звільнення півдня, Криму й паралельно сходу. Коли противник буде в стадії поразки, тоді затріщить режим Росії", - підкреслив Маломуж.

Нагадаємо, модифікована протикорабельна ракета “Нептун” може бути застосована і для удару по столиці РФ. Водночас експерти називають і недолік цієї ракети, а саме дозвукову швидкість, яка ускладнює проходження сучасних російських систем протиповітряної оборони.

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