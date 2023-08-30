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Генерал Маломуж назвал перспективное для ВСУ направление фронта

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Генерал Маломуж назвал перспективное для ВСУ направление фронта

Николай Маломуж считает, что на юге врага ждет свита

Малому же рассказал, какие перспективы ждут врага на юге.

Юг является перспективным направлением для ВСУ, а для врага он важнее востока.

Генерал армии Украины председатель Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж считает, что на юге врага ждет свита, о чем он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Юг является перспективным направлением для нас, а для врага это стратегическое направление важнее востока. Потому что перерезание на юге Новоданиловки – Вербовое – это подготовка ударов с флангов. Это перерезание коридора Малая Токмачка – Токмак – Бердянск – Мелитополь и выход ВСУ к морю. И тогда группировка врага будет отрезана с востока. Удары по оккупантам на Херсонщине, замкнут врага в огромном окружении. Такая у них перспектива", — подчеркнул Маломуж.

По словам генерала, противник окажется в окружении. Силы обороны будут держать неприятеля в истощении, без поддержки боеприпасов. Врагу же останется либо сдаться, либо пытаться прорываться в Крым.

ВСУ смогут зайти в Крым и начать крупную операцию.

"Сегодня ВСУ имеют на юге тактические успехи, и это только начало. Сейчас эти успехи нужно перевести в стратегические. Мы не идем в лоб, а уходим с флангов. Если ВСУ зайдут с тыла, то операция откроет стратегическую перспективу освобождения юга, Крыма и параллельно сходу. Когда противник будет в стадии поражения, тогда затрещит режим России", — подчеркнул Маломуж.

Напомним, модифицированная противокорабельная ракета "Нептун" применима и для удара по столице РФ. В то же время, эксперты называют и недостаток этой ракеты, а именно дозвуковую скорость, которая затрудняет прохождение современных российских систем противовоздушной обороны.

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Дата публикации
Просмотры
234
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