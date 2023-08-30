Генерал Маломуж назвал перспективное для ВСУ направление фронта

Юг является перспективным направлением для ВСУ, а для врага он важнее востока.

Генерал армии Украины председатель Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж считает, что на юге врага ждет свита, о чем он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Юг является перспективным направлением для нас, а для врага это стратегическое направление важнее востока. Потому что перерезание на юге Новоданиловки – Вербовое – это подготовка ударов с флангов. Это перерезание коридора Малая Токмачка – Токмак – Бердянск – Мелитополь и выход ВСУ к морю. И тогда группировка врага будет отрезана с востока. Удары по оккупантам на Херсонщине, замкнут врага в огромном окружении. Такая у них перспектива", — подчеркнул Маломуж.

По словам генерала, противник окажется в окружении. Силы обороны будут держать неприятеля в истощении, без поддержки боеприпасов. Врагу же останется либо сдаться, либо пытаться прорываться в Крым.

ВСУ смогут зайти в Крым и начать крупную операцию.

"Сегодня ВСУ имеют на юге тактические успехи, и это только начало. Сейчас эти успехи нужно перевести в стратегические. Мы не идем в лоб, а уходим с флангов. Если ВСУ зайдут с тыла, то операция откроет стратегическую перспективу освобождения юга, Крыма и параллельно сходу. Когда противник будет в стадии поражения, тогда затрещит режим России", — подчеркнул Маломуж.

Напомним, модифицированная противокорабельная ракета "Нептун" применима и для удара по столице РФ. В то же время, эксперты называют и недостаток этой ракеты, а именно дозвуковую скорость, которая затрудняет прохождение современных российских систем противовоздушной обороны.

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