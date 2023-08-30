Загинуло шестеро пілотів: подробиці авіатрощі на Донеччині

На місці падіння військових гелікоптерів Мі-8 у Краматорському районі Донецької 29 серпня виявили тіла шести військовослужбовців. Наразі імена та обставини загибелі не розголошують з міркувань безпеки.

Про це у коментарі "Суспільному" сказав речник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Ракіта.

Що ще відомо

Як зауважив речник, усі військові мали офіцерські звання. Один із них родом із Полтавщини, решта – з інших регіонів України. Прощатимуться з пілотами 1 вересня у Полтаві.

Джерела "Української правди" у силових структурах повідомили, що до Єдиного реєстру досудових рішень внесено дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 416 КК України "Порушення правил польотів або підготовки до них карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років". Розслідуванням займається ДБР.

Нагадаємо, 25 серпня над Житомирщиною сталася авіакатастрофа, у якій загинуло троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр Повітряних Сил ЗС України".

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